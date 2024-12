Demonstrationen: Syrer in Bayern bejubeln Assads Sturz

Aschaffenburg/Hof (dpa/lby) - Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad haben seine Gegner auch in Bayern gefeiert. In Aschaffenburg gingen nach Angaben der Polizei etwa 800 Assad-Gegner auf die Straße und begrüßten den Abgang des Präsidenten. Die Kundgebung sei ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. In Hof versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 300 Assad-Gegner. Viele fuhren anschließend in einem Autokorso durch die Stadt.