Demonstrationen Randale bei Protesten in mehreren europäischen Ländern

Die eigentlichen Demonstrationen verliefen nach Worten des Innenministers reibungslos. Dennoch kam es am Rande der Protestzüge erneut zu Ausschreitungen. Es hätten sich bei beinahe jeder Versammlung "Risikogruppen" gebildet, die sich von den Umzügen absetzten. Bilder aus Paris zeigten Wolken von Tränengas und Feuerwerkskörper sowie den Einsatz von Wasserwerfern. Auch auf Bildern aus anderen Städten wie Lyon, Bordeaux und Marseille waren Tränengaswolken und Feuer zu sehen. Der Minister machte insbesondere die "radikale extreme Linke, die Ultralinke" dafür verantwortlich.