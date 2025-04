Weimar (dpa/th) - Bei einer Demonstration des rechten Spektrums hat es am Samstag in der Innenstadt von Weimar mehrere Aktionen des Gegenprotests gegeben. Einem Aufruf des Weimarer Bürgerbündnisses gegen Rechts zu Kundgebungen an mehreren Orten waren laut Polizei rund 850 Menschen gefolgt. Bei einer spontan angemeldeten Demonstration kam es zu Sitzblockaden.