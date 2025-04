Duisburg/Berlin - Mit der Forderung nach Frieden und einem Ende der Aufrüstung sind Friedensaktivisten bei den traditionellen Ostermärschen durch mehrere Städte gezogen. Bei den größeren Demonstrationen etwa im Ruhrgebiet, in Wiesbaden und in Kassel kamen nach ersten Schätzungen der Polizei jeweils mehrere hundert Menschen zusammen. In Berlin nahmen nach ersten Angaben der Beamten rund 1.800 Menschen an einem Ostermarsch unter dem Motto "Ja zum Frieden" teil.