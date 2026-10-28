Im Internet ruft eine Initiative, die sich "Gen Z regelt" nennt, für den 31. Oktober zu bundesweiten Protesten auf. Vorgesehen sind demnach Aktionen in vorerst 32 Städten. Dabei würden Veranstaltungen in Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München direkt organisiert, während sich weitere Städte angeschlossen hätten. Die Initiative setzt sich den Angaben zufolge unter anderem für mehr Klimaschutz, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen eine Wehrpflicht ein. Dabei lehnt sie Gewalt ausdrücklich ab.