Berlin - Das Bundesinnenministerium sieht vorerst keine konkreten Aufrufe zu Gewalt bei den angekündigten Jugendprotesten in mehreren deutschen Städten an diesem Samstag. Aktuell lägen den Sicherheitsbehörden des Bundes keine weitergehenden Erkenntnisse zu geplanten gewalttätigen Ausschreitungen im Zusammenhang der Demonstrationen und Versammlungen vor, sagte ein Sprecher. Festzustellen sei aber, dass Teile der linksextremistischen Szene und vereinzelt Gruppierungen aus dem auslandsbezogenen Extremismus die Demonstrations-Aufrufe aufgriffen und sich an der Mobilisierung beteiligten.