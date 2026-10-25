Demonstrationen Mindestens 1.000 Festnahmen nach Protesten in Frankreich

Paris - Der größtenteils friedliche Protesttag in Frankreich ist in einigen Städten teilweise wieder von Gewalt überschattet worden. Der französische Innenminister Laurent Nuñez sprach gestern Abend von fast 1.000 Festnahmen landesweit. Die Zahl werde noch steigen, weil noch Bilanz gezogen werden müsse. "Zahlreiche Plünderungen sind verhindert worden", sagte er. Es habe zwar auch wieder Sachbeschädigungen und Plünderungen gegeben. Sie seien aber nicht vergleichbar mit denen der vergangenen Woche.