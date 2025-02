Demonstrationen: Justizminister Eisenreich will nicht demonstrieren

München (dpa/lby) - Bayerns Justizminister Georg Eisenreich und der Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (beide CSU) werden nicht an der Demonstration gegen Rechts des Bündnisses "München ist bunt" am Wochenende teilnehmen. "Wie vergleichbare Demos in anderen Städten zeigen, wird am Samstag zumindest zum Teil auch Wahlkampf gegen die Asyl- und Zuwanderungspolitik der Union gemacht werden", sagte Eisenreich, der Chef der Münchner CSU ist. "Da ich wie Friedrich Merz und Markus Söder für die überfällige Änderung der verfehlten Asyl- und Zuwanderungspolitik bin, werde ich am Samstag daher nicht teilnehmen. Ich bin für die notwendige Asylwende und beteilige mich nicht am Wahlkampf gegen die Union."