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Demonstrationen in Erfurt Polizei: Bislang 20.000 Menschen bei Protesten gegen AfD

Mit bis zu 50.000 Demonstranten hatte die Polizei beim Bundesparteitag der AfD in Erfurt gerechnet, bis zum Vormittag waren es deutlich weniger.

Demonstrationen in Erfurt: Polizei: Bislang 20.000 Menschen bei Protesten gegen AfD
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Protest gegen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt. Foto: Jacob Schröter/dpa

Erfurt - An den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt haben sich nach Angaben der Polizei am Morgen rund 20.000 Menschen beteiligt. Es gebe zwei größere Demonstrationen und mehrere Blockaden, teilte die Polizei mit. Zu Räumungen sei es bisher nicht gekommen.

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Einzelne Demonstranten, die das Weiterkommen eines anderen Demonstrationszuges behinderten, wurden von Polizisten weggezogen oder weggetragen, beobachtete ein dpa-Reporter.

Die Sicherheitsbehörden waren von bis zu 50.000 Gegendemonstranten ausgegangen. Beim AfD-Bundesparteitag Anfang 2025 in Riesa protestierten nach unterschiedlichen Angaben zwischen 10.000 und 15.000 Menschen.