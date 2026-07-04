Demonstrationen in Erfurt Polizei: Bislang 20.000 Menschen bei Protesten gegen AfD
dpa 04.07.2026 - 09:30 Uhr
Mit bis zu 50.000 Demonstranten hatte die Polizei beim Bundesparteitag der AfD in Erfurt gerechnet, bis zum Vormittag waren es deutlich weniger.
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Einzelne Demonstranten, die das Weiterkommen eines anderen Demonstrationszuges behinderten, wurden von Polizisten weggezogen oder weggetragen, beobachtete ein dpa-Reporter.
Die Sicherheitsbehörden waren von bis zu 50.000 Gegendemonstranten ausgegangen. Beim AfD-Bundesparteitag Anfang 2025 in Riesa protestierten nach unterschiedlichen Angaben zwischen 10.000 und 15.000 Menschen.