Anders als in Berlin, wo Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sich gegen eine Regenbogenbeflaggung am Bundestag zum dort anstehenden CSD entschieden hat, sollten am bayerischen Landtag entsprechende Fahnen wehen. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) meldete sich auf dem Kurznachrichtendienst X mit einem entsprechenden Bild zu Wort und betonte: "Zum Christopher Street Day in München wehen auch dieses Jahr wieder Regenbogenflaggen bei uns."