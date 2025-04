Demonstrationen für Frieden: Hunderte Teilnehmer bei Ostermärschen in Bayern

München (dpa/lby) - In Bayern sind hunderte Menschen bei Ostermärschen auf die Straßen gegangen. In München versammelten sich nach Polizeiangaben rund 800 Menschen. Auch in anderen bayerischen Städten organisierte das Netzwerk Friedenskooperative Kundgebungen und Demonstrationen: In Erlangen versammelten sich nach Polizeiangaben rund 200 Menschen. In Würzburg gingen laut Polizei rund 230 Menschen auf die Straße und in Aschaffenburg 110. In Augsburg meldete die Polizei lediglich fünf Teilnehmer.