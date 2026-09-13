Demonstrationen 20.000 demonstrieren in Bayern gegen Rechts

Sitzblockade und nun auch "Omas gegen Frieden"

Auch in Bamberg waren Deutschlandfahnen zu sehen: Mit Trommeln und Trillerpfeifen zogen bei einer Demo der Initiative "Einigkeit für Deutschland - Projekt M1llion" laut Polizei rund 1.500 Menschen durch die Stadt. "Merz muss weg", hieß es auf einem Transparent, auf einem anderen stand "Omas gegen Frieden". Die Gruppe fordert unter anderem Neuwahlen, einen Migrationsstopp und den Rücktritt der Bundesregierung.