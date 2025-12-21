Eggolsheim (dpa/lby) - Rund 1.000 Menschen haben nach Polizeiangaben gegen einen Bezirksparteitag der AfD in Eggolsheim (Landkreis Forchheim) in Oberfranken protestiert. Insgesamt verlief der Einsatz friedlich, wie die Polizei mitteilte. Vereinzelt hätten die Beamten Personalien aufgenommen und Platzverweise ausgesprochen. An den Protesten beteiligten sich nach Polizeiangaben verschiedene Organisationen, darunter "Bunt statt Braun e.V." und "Widersetzen Bamberg".