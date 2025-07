Demonstration Protest gegen Pavian-Tötung - "Schande für Tierschutz"

Nürnberg - In Nürnberg haben zahlreiche Menschen gegen die geplante Tötung von Pavianen im Tiergarten demonstriert. Etwa 120 Demonstrierende seien friedlich durch die Innenstadt gezogen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Die Veranstalter sprachen von rund 300 Teilnehmenden, die gegen die Pläne des Tiergartens protestierten. "Das ist ein Skandal und eine Schande für den Tierschutz in Deutschland", sagte Scarlett Treml von der Organisation Animal Rebellion Deutschland, die zusammen mit der Initiative Vegan vernetzt zu der Kundgebung aufgerufen hatte.