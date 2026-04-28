Demonstration: Protest gegen geplanten Sudetendeutschen Tag in Tschechien

Brünn - Rund 500 Menschen haben im tschechischen Brünn (Brno) gegen den für Pfingsten in der Stadt geplanten Sudetendeutschen Tag protestiert. Die Teilnehmer folgten einem Aufruf der ultrarechten Kleinpartei Freiheit und direkte Demokratie (SPD). Deren Gründer, Parlamentspräsident Tomio Okamura, nannte das geplante Treffen der Vertriebenen nach Angaben der Agentur CTK eine "himmelschreiende Schande". Demonstranten hielten Spruchtafeln hoch wie "Treffen der Sudetendeutschen – eine Schande für Brünn" oder "Gegen die schleichende Germanisierung".