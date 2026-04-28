Demonstration: Protest gegen geplanten Sudetendeutschen Tag in Tschechien

Bürgerinitiative lädt ein

Das traditionelle Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Landsmannschaft findet vom 22. bis 25. Mai erstmals in seiner Geschichte in Tschechien statt. Das Motto lautet "Alles Leben ist Begegnung". Eingeladen wurde der Vertriebenenverband von den Veranstaltern des Festivals "Meeting Brno". Sie stehen auch hinter dem jährlichen Versöhnungsmarsch, der an die Vertreibung von rund 20.000 deutschsprachigen Einwohnern aus Brünn nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert.