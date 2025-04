Demonstration: Ostermärsche - bundesweite Aktion auch in Bayern

Freising/Nürnberg (dpa/lby) - Mehrere Hundert Menschen sind bei den traditionellen Ostermärschen auch in Bayern auf die Straße gegangen. Über das verlängerte Osterwochenende fanden in ganz Deutschland rund 100 geplante Versammlungen statt. Die im Freistaat größten fanden in München und in Nürnberg statt. In der Landeshauptstadt zählten die Beamten am Samstag 800 Menschen. In Nürnberg seien es am Montag rund 900, sagte ein Polizeisprecher.