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  4. Haltestelle nach "Gen Z"-Demo in Leipzig zerstört

Demonstration Haltestelle nach "Gen Z"-Demo in Leipzig zerstört

In Leipzig beteiligen sich mehrere Tausend Personen an den Protesten von «Gen Z regelt». Bei der Abreise von der Demonstration fällt eine Gruppe laut der Polizei mit Sachbeschädigungen auf.

Demonstration: Haltestelle nach Gen Z-Demo in Leipzig zerstört
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In Leipzig kam es nach dem Ende der Demonstration vereinzelt zu Sachbeschädigungen. Foto: Sebastian Willnow/ dpa/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Nach dem Ende der Demonstration von "Gen Z regelt" ist es in Leipzig vereinzelt zu Sachbeschädigungen gekommen. Ein Polizeisprecher teilte mit, eine Gruppe von 100 bis 200 "Störern" habe auf dem Heimweg von der Demonstration im Süden der Stadt "ein bisschen randaliert". Nach dem Eintreffen der Bereitschaftspolizei habe sich die Gruppe dann aber schnell "zerstreut", die Lage sei unter Kontrolle.

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Wie der Sprecher weiter mitteilte, warfen die Personen Verkehrsschilder auf die Straße geworfen und zerstörten zudem eine Haltestelle.