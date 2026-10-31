Demonstration Haltestelle nach "Gen Z"-Demo in Leipzig zerstört

Leipzig (dpa/sn) - Nach dem Ende der Demonstration von "Gen Z regelt" ist es in Leipzig vereinzelt zu Sachbeschädigungen gekommen. Ein Polizeisprecher teilte mit, eine Gruppe von 100 bis 200 "Störern" habe auf dem Heimweg von der Demonstration im Süden der Stadt "ein bisschen randaliert". Nach dem Eintreffen der Bereitschaftspolizei habe sich die Gruppe dann aber schnell "zerstreut", die Lage sei unter Kontrolle.