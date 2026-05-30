Matrei am Brenner - Kurz vor der Sperre der Brenner-Route im österreichischen Bundesland Tirol berichten die Autofahrerclubs ÖAMTC und ADAC wie auch die Polizei in Bayern über eine überraschend entspannte Verkehrslage. "Es ist im Moment ruhiger als sonst", sagte ein ÖAMTC-Sprecher mit Blick auf Pfingst-Reisewochenenden in den Vorjahren. Die Stau-Experten hatten damit gerechnet, dass viele Reisende versuchen würden, Tirol noch Samstagfrüh zu durchfahren, kurz bevor die Sperre am Vormittag in Kraft tritt.