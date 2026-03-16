Auch wenn der 8. März schon ein paar Tage alt war, hinderte das die Bad Liebensteiner Gruppe des Demokratischen Frauenbunds (dfb) keineswegs daran, den Frauentag etwas später noch gebührend zu feiern. Zumal der Frauenbund in der Kurstadt sein 35. Gründungsjubiläum beging. Grund genug, um Rückschau zu halten. Mit unzähligen Veranstaltungen brachten sich die Frauen all die Jahre über in das gesellschaftliche Leben der Stadt ein und trugen so zum Gelingen vieler Höhepunkte bei.