Müssen wir lernen, zuhören zu können? Denken wir zu sehr in Klischees? Dies und ähnliche Fragen standen am Ende der jüngsten Demokratiekonferenz des Landkreises, der 13. ihrer Art. Im Kultursaal Föritztal in Neuhaus-Schierschnitz. Landkreis-Beigeordnete Uta Bätz und Bürgermeisterin Silke Fischer (beide CDU) hatten betont, wie notwendig es sei die gemeinsamen demokratischen Werte zu teilen, nicht als Floskel, denn als Notwendigkeit. Der Ton werde rauer, bemerkte Bätz, wie Fischer bemerkte, dass es den Gästen, knapp 50 waren der Einladung gefolgt, eben wichtig sei, Demokratie zu leben.