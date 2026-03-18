Der „Tag der Demokratiegeschichte“ wurde in diesem Jahr erstmals begangen, eine Initiative von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der 18. März ist der Tag, an dem 1990 in der DDR die erste freie Wahl stattfand. Drei Abgeordnete, die damals in die Volkskammer gewählt wurden, erzählten bei einer kurzweiligen Podiumsdiskussion im Landtag über die wilde Zeit des Um- und Aufbruchs – Christine Klaus (SPD), Ursula Fischer (PDS) und Rolf Berend (CDU).