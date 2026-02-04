Die aus Sicht einiger Stadträte fragwürdigen, zum Teil nicht nachvollziehbaren und unvollständigen Verwendungsnachweise zum Einsatz der Demokratie-Fördermittel von Land und Bund für das Jahr 2024 in Suhl wurden vor einer Vorlage im Stadtrat von der Stadtverwaltung geschwärzt. Das räumte Oberbürgermeister André Knapp auf Nachfrage im jüngsten Stadtrat ein. Knapp begründete die einzelnen Schwärzungen in der Auflistung mit einem „Schutz von Rechten Dritter“. Es gebe, sagt der OB, aber eine weitere Liste ohne Schwärzungen. Diese könne von den Stadträten nicht öffentlich eingesehen und kontrolliert werden.