Demokratieförderung in Suhl: Geschwärzte Nachweise und fehlende Belege

Nachdem der Stadtrat im vergangenen Jahr nach heftigen Debatten und vielen Diskussionen eine Neuregelung zur Vergabe der Fördermitteln von Bund und Land für Projekte der Partnerschaft für Demokratie Suhl auf den Weg gebracht hatte, stand nun ein erster Beschluss für das Förderjahr 2026 an. Danach sollen knapp 52 000 Euro aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ und dem Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit zur Finanzierung der „Koordinierungsstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung für die Stadt Suhl“ des Jugendhilfevereins „Fähre“ bewilligt werden. Während der Jugendhilfeausschuss einer Bewilligung mit knapper Mehrheit zustimmte, lehnte dies der Hauptausschuss ab. Der Stadtrat vertagte den für Dezember geplanten Beschluss gegen die Stimmen der Linken und der Freien Wähler/Grüne trotz eindringlicher Bitte um Zustimmung durch Bürgermeister Jan Turczynski auf Januar.