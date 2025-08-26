Eigentlich habe dieser Abend ganz anders ablaufen sollen, erklärt Ina Leukefeld in der Kulturbaustelle. Eigentlich sollte hier Sandra Petzold sprechen, Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle „Fähre“ und damit ehemalige Hauptorganisatorin der Projekte des Suhler Bündnis für Demokratie und Toleranz, gegen Rechtsextremismus. Doch nach der turbulenten Zeit, die hinter ihr liege, sei sie gerade krank.