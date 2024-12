Nach den Massendemonstrationen in der DDR und der Öffnung der Mauer war am 7. Dezember 1989 erstmals der sogenannte Zentrale Runde Tisch zusammengekommen. Vertreten waren die Einheitspartei SED, die Blockparteien, die Kirchen und diverse Oppositionsgruppen. Er verstand sich als Beratungs- und Kontrollgremium bis zur Wahl eines freien Parlaments. Diese fand am 18. März 1990 in der DDR statt.