Demokratie und «Personenkult» Der omnipräsente Präsident

Als problematisch betrachtet er vor allem, dass der Kongress aktuell keine nennenswerte Kontrolle über die Exekutive ausübe. Whalen führt das auf Trumps Einfluss auf die republikanische Partei zurück, die ihm inzwischen völlig hörig sei. "Das ist wirklich Donald Trumps Partei", sagt er.

Widerstand der Demokraten

Gegen Trumps Omnipräsenz in den USA gibt es allerdings auch Widerstand. Die demokratische Abgeordnete Joyce Beatty etwa geht gerichtlich gegen die Umbenennung des Kennedy Centers vor. Und ihr Parteikollege Raul Ruiz hat im Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf eingebracht, der es einem amtierenden Präsidenten oder einem in dessen Auftrag handelnden Beamten verbieten würde, öffentliche Gebäude nach diesem Präsidenten zu benennen.

Wie erfolgreich diese Vorstöße sein werden, muss sich erst noch zeigen. Für die Verabschiedung des Gesetzes etwa wären die Demokraten auch auf Stimmen von Republikanern angewiesen. Denn auch wenn sich das bei den Zwischenwahlen im November ändern könnte - zumindest aktuell hat "Trumps Partei" in beiden Parlamentskammern noch knappe Mehrheiten.