Demokratie: Ostbeauftragter: Landtagswahlen waren eine Zäsur

Halle - Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), hat die Landtagswahlen der letzten Wochen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg als "Zäsur" bezeichnet. Erstmals sei eine rechtsextremistische Partei stärkste Kraft in einem Bundesland geworden, sagte Schneider bei einer Veranstaltung in Halle (Saale). Fast jede zweite Wählerstimme sei an eine populistische Partei gegangen. Auch 35 Jahre nach der Friedlichen Revolution fühlten sich viele Ostdeutsche als Bürger zweiter Klasse, sagte Schneider. Positiv bei den Wahlen sei allerdings gewesen, dass die Wahlbeteiligung hoch gewesen und Demokratie lebendig sei.