Demokratie "New York Times" macht Haus der Weimarer Republik bekannt

Weimar - Die renommierte "New York Times" hat dem Haus der Weimarer Republik einen Artikel gewidmet. Der Autor schreibt dem kleinen Museum in Weimar im Text vom Beginn dieser Woche eine große Aufgabe zu: Es soll die vollständige Geschichte der Weimarer Zeit erzählen und daran erinnern, dass ihre Lehren weiterhin relevant sind — nicht nur in Deutschland, wo die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) an Einfluss gewinnt, sondern auch in einer wachsenden Zahl plötzlich fragiler Demokratien.