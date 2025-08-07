Die Bushaltestelle in der Gustav-König-Straße in der Kreisstadt hat längst Gestalt angenommen. Es ist das derzeit sichtbarste Projekt, das im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ gefördert wurde. Wie Christoph Zeh von der Koordinierungsstelle bei der Werkstatt für Bildung und Medien (WBM) mitteilt, sollen die Arbeiten in der ersten Schulwoche beendet sein. Gestaltet wird die einstige Haltestelle durch Mitglieder des Vereins Bücken bauen, die von einer Künstlerin angeleitet werden.