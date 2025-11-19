Die Intimfeindschaft zwischen der Thüringer AfD und dem Verfassungsschutz nimmt immer größere Ausmaße an. Nicht nur, dass sich im Landtag ein Untersuchungsausschuss auf AfD-Initiative mit der Arbeit des Verfassungsschutzes beschäftigt (zusätzlich zur Parlamentarischen Kontrollkommission) – jetzt steht auch der Vorwurf im Raum, dass ein „Hilfs-Verfassungsschutz“ in Thüringen eingerichtet worden sei. Entsprechende Aufregung über so eine „Stasi 2.0“ in den passenden Kanälen der Sozialen Netzwerke ist dabei inklusive.