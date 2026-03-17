Göteborg - In fast jedem vierten Land weltweit war die Demokratie 2025 auf dem Rückzug. Zu diesem Schluss kommt ein am Dienstag veröffentlichter Bericht der schwedischen Universität Göteborg. Dort untersucht das Institut "Varieties of Democracy" mit Hilfe von sogenannten Länder-Experten die Demokratie-Entwicklung in 179 Ländern anhand von 600 verschiedenen Einzel-Indikatoren. Den größten globalen Rückgang stellten die Forscher in Bezug auf die Meinungsfreiheit fest. Auch Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung seien in vielen Ländern zunehmend in Gefahr, hieß es.