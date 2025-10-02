Seit einer vom Bundesfamilienministerium geförderten und deshalb bundesweit in die Schlagzeilen geratenen Anti-AfD-Demo des Bündnisses für Demokratie und Toleranz gegen Rechtsextremismus vor der Bundestagswahl im Januar ringt der Suhler Stadtrat in seinen Sitzungen um neue Entscheidungskompetenzen und mehr Transparenz bei der Förderung von Demokratieprojekten. Immer wieder gab es in den zurückliegenden Monaten zwischen den Parteien erbitterten Streit, heftige Debatten und mitunter persönliche Anfeindungen und Bedrohungen. Das Geschehen gipfelte zur Stadtratssitzung im August in der lautstarken Beschimpfung „Faschistenpack“ aus den Reihen der Linksfraktion in Richtung der anderen Stadträte und einer verbalen Bedrohung ebenfalls aus den Reihen der Linken an den in das Bündnis der „Partnerschaft für Demokratie“ gewählten AfD-Wahlkreismitarbeiter Patrick Fleischer. Beides blieb ohne Konsequenzen durch Stadtratsvorsitzende Sylvia Luck, die den Ruf nicht gehört haben will, wie sie zur Stadtratssitzung an diesem Mittwoch sagte.