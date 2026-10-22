Ein gewöhnlicher Nachmittag in einem Besprechungsraum des Neuen Rathauses: Es gibt eine Tagesordnung, eine Anwesenheitsliste und eine Sitzungsleitung. Was auf den ersten Blick wie jede Ausschusssitzung in Suhl wirkt, ist in Wirklichkeit das Treffen einer eher besonderen Gruppe. Sie tagt öffentlich und trifft sich etwa alle drei Monate. Die Rede ist vom Bündnis der Partnerschaft für Demokratie. Es ist das Suhler Gremium, das über die Vergabe von Geldern für die Demokratieförderung berät. An diesem Tag entscheidet es unter anderem über kleine, aber wichtige Details des eigenen Konzepts. In Kürze wird dieses dem Stadtrat vorgelegt werden. Dessen Entscheidung ist wichtig für die künftige Arbeitsfähigkeit des Bündnisses in seiner jetzigen, noch jungen Form.