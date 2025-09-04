Demokratie in den USA "Ich bin kein Diktator" - wohin driften die USA unter Trump?

Wissenschaftlerin Major zufolge weist die Trump-Regierung einige autokratische Züge auf. "In zentralen Bereichen des öffentlichen Lebens wie Justiz, Presse, öffentliche Verwaltung, Lehre und Forschung gibt es durchaus beunruhigende Tendenzen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Major sieht eine Gefahr, die in der Zukunft liegt. Das Handeln einer Regierung wirke sich auf künftige Generationen aus. "Wenn man nur noch "Fox News" schaut, ändert sich der Debattenraum." Langfristig – wenn Lehrpläne in Schulen umgeschrieben werden oder Forschung durch ausgewählte Förderung unter Druck gesetzt wird, könne das beeinflussen, wie ein Land denkt und handelt und welche Prioritäten es in Zukunft setzen wird.

Attacke auf Unabhängigkeit der Fed

Ein Eckstein von Trumps Industriepolitik sind hohe Importzölle. Nach seinen Worten sollen sie Unternehmen zur Produktion in den USA zwingen und zugleich jede Menge Geld in den Staatshaushalt spülen. Einige Experten warnen hingegen vor einem Preisschub, falls die Abgaben an Kunden weitergereicht werden. Die Notenbank Federal Reserve schreckte das bisher von einer Zinssenkung ab, die Trump unbedingt will.

Die Unabhängigkeit der Fed ist ein Eckpfeiler des Vertrauens in den US-Geldmarkt - und damit auch der globalen Finanzindustrie. Doch Trump stellt das Prinzip mit Druck auf die Notenbanker infrage. Zunächst stellte er öffentliche Überlegungen an, Fed-Chef Jerome Powell zu entlassen - wofür es kaum überwindbare Hürden gäbe. Dann verkündete er, dass er Ratsmitglied Lisa Cook entlässt, wegen angeblicher Falschangaben bei Immobilienkrediten vor ihrem Amtsantritt bei der Fed. Cook wehrt sich vor Gericht. Trumps Attacke auf die Fed ist aber typisch für sein Vorgehen gegen Institutionen, die seinen Zielen im Weg stehen.

Goldene Stahl-Aktie und Intel-Beteiligung

Zur Politik von Trump gehört auch ein ungewöhnlicher Vorstoß in die Wirtschaft. Die Republikaner standen traditionell für freie Märkte und möglichst wenig Einmischung des Staates. Unter Trump bekamen die USA dagegen eine "Goldene Aktie" bei der Übernahme des Stahlkonzerns US Steel durch einen japanischen Konkurrenten. Damit ist die Zustimmung des Präsidenten etwa für die Verlagerung von Arbeitsplätzen aus den USA, Werkschließungen oder große Übernahmen im Land notwendig.

Trumps neuer Grundsatz: Wenn Unternehmen etwas von der US-Regierung wollen, sollen sie dafür bezahlen. So gab Intel dem amerikanischen Staat als Gegenleistung für die Auszahlung einer bereits 2024 zugesagten Milliarden-Förderung zum Ausbau der US-Produktion einen Anteil von zehn Prozent am Unternehmen. Die Chipkonzerne Nvidia und AMD sollen der Regierung für die Gewährung von Exportlizenzen 15 Prozent ihrer Erlöse in China abgeben.