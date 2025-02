Erfurt/Nürnberg (dpa/th) - Am Thüringer Arbeitsmarkt werden sich nach einer Studie die Folgen des demografischen Wandels im Bundesländervergleich am deutlichsten auswirken. Im Freistaat sinke die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bis 2040 mit 15,8 Prozent am stärksten, heißt es in einer Projektion des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die Folge sei, dass weniger Menschen im Berufsleben stehen, letztlich aber auch weniger Jobs angeboten werden.