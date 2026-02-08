Die Vorschläge aus den Reihen der Regierungskoalition sehen auch Fusionsprämien für Kindergärten vor. Grosse-Röthig bringt zudem Filial-Lösungen ins Spiel: Nach dieser Idee würde es eine größere und mehrere kleine Einrichtungen geben, wobei die Größere Personal an die Kleineren entsendet. Damit könnten Urlaubs- oder Krankheitszeiten besser abgefangen werden, so Grosse-Röthig. "Es wäre vor Ort damit immer noch eine Kinderbetreuung möglich."

Hoffmeister sagte, man müsse auch Tagesmütter und -väter mit einbeziehen. Außerdem gab der BSW-Politiker zu bedenken, dass bei längeren Wegen zu den Kindergärten Transport ein Thema sei.