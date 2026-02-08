Erfurt (dpa/th) - Geburtenschwache Jahrgänge bringen Kindergärten in Thüringen teils in Bedrängnis: Plätze bleiben frei, weniger Geld steht zur Verfügung. Nun wollen Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) und die Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD das Kindergartengesetz ändern und vor allem kleineren Einrichtungen finanziell stärker unter die Arme greifen. Die SPD sieht sich bestätigt - sie hatten ähnliche Vorschläge bereits im vergangenen Sommer vorgebracht. Doch es gibt noch mehr Ideen, wie den Kindergärten geholfen werden soll.