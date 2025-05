Demografie: Weimar erwägt Abbau von Kindergartenplätzen

Weimar (dpa/th) - Angesichts des demografischen Wandels erwägt die Stadt Weimar den Abbau von Kindergartenplätzen. "Sinkende Kinderzahlen erfordern Anpassungen im Bereich der frühkindlichen Betreuung", hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Demnach wurde ein Vorschlag ausgearbeitet, rund 500 Plätze in den Kitas abzubauen. Das soll auch durch die Schließung von Einrichtungen erfolgen. Den Angaben zufolge war 2024 mit nur 366 Geburten in Weimar das Jahr mit der niedrigsten Geburtenzahl seit Mitte der 1990er Jahre.