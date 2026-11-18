„Demografische Lage der Nation 2026“ – das klingt einigermaßen spektakulär, zumindest wegweisend. Und das, was das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und die Wüstenrot Stiftung jüngst veröffentlicht haben, ist es wohl auch. Die wissenschaftliche Studie untersucht die Zukunftsfähigkeit sowie die Bevölkerungsentwicklung bis 2045 für alle 400 Landkreise und die kreisfreien Städte Deutschlands.