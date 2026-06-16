Demografie schlägt durch Ein Kindergarten schließt - was das für ein Dorf bedeutet

Meiningen (dpa/th) - Eine Feier machen sie noch im Kindergarten "Am Märchenwald" in Wallbach. Die Stadt Meiningen will ein paar Biertischgarnituren bereitstellen. Sie werden Eltern einladen, das Kita-Personal und natürlich die zehn Kinder, die zuletzt noch in der Einrichtung angemeldet waren. Für die beiden Schulanfänger gibt es ein Zuckertütenfest. Noch einmal lachen, spielen, toben auf dem riesigen Gelände. Dann ist Schluss. Nach 96 Jahren Kinderbetreuung in dem kleinen Ort bei Meiningen wird der Kindergarten schließen.