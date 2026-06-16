Demografie schlägt durch Ein Kindergarten schließt - was das für ein Dorf bedeutet

Ein Kindergarten im Ort sei etwas Besonderes - noch dazu in einer solchen Lage, direkt am Wald, sagt Bamberg. Der SPD-Politiker war selbst einst Kindergartenkind in der Einrichtung. Nun muss er das Aus organisieren. "Wir haben uns Mühe gegeben, mit viel Werbung wenigstens noch die 100 Jahre voll zu bekommen. Aber es war nicht möglich." Die Stadt hatte den Kindergarten in Wallbach vor zwei Jahren übernommen und noch einmal investiert - in Umbauten und ins Außengelände. Doch die Lage spitzte sich zuletzt zu. Nicht eine einzige neue Anmeldung lag der Einrichtung zuletzt für das neue Kita-Jahr vor. Acht Kinder wären dann noch übrig, zwei Erzieherinnen - es reicht einfach nicht mehr.