Die Zahl der Landkreisbürger ist zur Jahresmitte deutlich unter die Schwelle von 55.000 gerutscht. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik kürzlich informierte, wurden zum Stichtag 30. Juni noch 54.551 Bewohner im Landstrich zwischen Rennsteigregion, Spielzeugstadt, Föritztal und Schaumberger Land erfasst. Zum 31. Dezember 2024 waren es demgegenüber 54.964 bzw. zum 30. Juni des Vorjahres 55.475 Frauen, Männer und Kinder.