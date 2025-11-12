Fehler der Vergangenheit meiden

In einem Papier mit dem Titel "Thüringer Bildungslandschaft 2035" schlägt die Gewerkschaft vor, den Freistaat zu einer Modellregion zu machen. "Es wäre klug, aus Thüringen eine Modellregion zu machen, in der es gelingt, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, ohne die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen", heißt es darin. Das Positionspapier ging bereits an den Ministerpräsidenten, mehrere Fraktionen und Minister. "Wir wollen eine Debatte anstoßen", sagte Vitzthum.