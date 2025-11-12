Erfurt (dpa/th) - Bevölkerungsschwund, leere Kita-Plätze und schon bald weniger Kinder in den Grundschulen: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht Thüringen vor immensen Herausforderungen und fordert die Landesregierung auf, im Bildungssektor die Weichen zu stellen. "Die Entscheidungen darüber, welche Bildungseinrichtungen Thüringen vorhalten wird, ist auch eine Entscheidung darüber, ob Thüringen zukunftsfähig bleiben kann oder nicht", sagte Thüringens GEW-Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.