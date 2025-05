Demografie: Fünf Kitas sollen in Weimar geschlossen werden

Weimar (dpa/th) - In Weimar sollen fünf Kitas geschlossen und in anderen Einrichtungen Plätze abgebaut werden. Insgesamt sollen 500 Kindergartenplätze wegfallen. Die Entscheidungen seien notwendig, um zu verhindern, dass das Kitasystem durch Unterauslastung zusammenbreche, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Über den von der Verwaltung vorgestellten Vorschlag soll nächste Woche im Jugendhilfeausschuss und im Anschluss im Stadtrat beraten werden.