Das thüringenweite Bündnis der Bürgerinitiativen, dem auch die Vachdorfer Initiative „Mit Vernunft in die Zukunft“ angehört, ruft am Donnerstag, 4. Dezember, zu einer Demonstration vor dem Thüringer Landtag in Erfurt auf. Der Protest richtet sich gegen den weiteren Ausbau von Windenergieanlagen und die geplante Änderung des Thüringer Waldgesetzes. Der Landtag will am 10. Dezember über eine Neufassung beraten und eventuell entscheiden, die den Bau von Windrädern im Wald erleichtern soll. Bisher war dies dort verboten.