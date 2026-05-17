Demo mit Musik Münchner "Krachparade" wird zur Großkundgebung

München (dpa/lby) - Die alljährliche Münchner "Krachparade" gegen hohe Mieten und für eine lebendige Kulturszene ist zur Großkundgebung geworden: Am Samstag nahmen je nach Schätzung in der Spitze zwischen 25.000 und 30.000 Menschen an der Kundgebung teil. Nach dem Auftakt im Universitätsviertel mit an die 5.000 Menschen wurde der Zug im Laufe des Nachmittags immer größer, mehrere Dutzend Musikmobile und fahrende Bühnen rollten durch die Straßen. Die Schlusskundgebung fand am Abend auf der Theresienwiese statt. Laut Münchner Polizeipräsidium gab es nur vereinzelte Störungen.