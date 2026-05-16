Demo mit Musik Mehrere Tausend Menschen bei Münchner "Krachparade"

München (dpa/lby) - Mehrere Tausend Menschen haben in München bei der jährlichen "Krachparade" gegen hohe Mieten demonstriert und mehr Unterstützung für Musiker und Subkultur gefordert. An der Auftaktkundgebung im Universitätsviertel nahmen geschätzt 4.000 bis 5.000 Menschen sowie mehrere Dutzend Musikmobile und rollende Bühnen teil. Angemeldet hatten die Veranstalter bis zu 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.