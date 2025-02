Ob es Angst ist, die den jungen Mann umtreibt? Oder ob er einfach Bock auf Radau hat? Offenbart sich letztlich in seiner Ankündigung: Wenn’s gleich los gehe mit der Kundgebung werde er jeden Teilnehmer abfilmen und das Ganze auf Tiktok einstellen. „Damit jeder weiß, wer hier dabei ist. Und ich darf das auch, weil das eine öffentliche Veranstaltung ist.“ Nachdem der Mann dem einen Ordner an den Kopf wirft, er unterstütze „Gruppenvergewaltigungen“ und dem nächsten, er sei schlicht bescheuert, wird’s Andreas Barnikol allmählich zu bunt. Sonnebergs Polizeichef fordert den Hitzkopf im Kulturkampf-Modus mit Döner in der einen und iPad in der anderen Hand auf, sich endlich zu trollen. Ein Platzverweis für boshafte Beleidigungen in Serie ereilt den Störer. Nix wird’s mit dem Beitrag für den Internet-Pranger.