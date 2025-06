„Free Maja“ schallte es am Freitagabend kurz nach 18 Uhr über den Meininger Bahnhofsvorplatz. Dort hatten sich zwischen 30 und 40 vorwiegend jüngere Leute versammelt, um ihre Solidarität mit der in Ungarn seit elf Monaten inhaftierten Maja T. zum Ausdruck zu bringen. Dabei wurde insbesondere ihre Freilassung aus der „Isolationshaft“ sowie die Rückführung nach Deutschland gefordert. In Ungarn erwarte die Links-Aktivistin kein rechtsstaatliches Verfahren, daher müsse dies in Deutschland stattfinden. Diese Forderungen wurden auf dem Demonstrationszug, der sich vom Bahnhof über Lindenallee, Charlottenstraße und Leipziger Straße durch Bernhardstraße und Georgstraße bis zum Markt zog, lautstark wiederholt. Vor der Struppschen Villa und auf dem Markt wurde, wie zuvor auf dem Bahnhof, in verschiedenen Redebeiträgen detailliert auf die Situation von Maja T. eingegangen. Auch ihr Vater kam in einem Einspieler zu Wort.