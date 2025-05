Ausnahmezustand herrscht in der Burgstadt spätestens am 27. Juli. Dann gastiert wieder der Rats Run in Schleusingen. Der berüchtigte Hindernislauf bietet den Teilnehmern wieder anspruchsvolle Abwechslung. Es geht raus in die Natur, aber auch quer über den Markt – immer das Schloss Bertholdsburg in Sichtweite. Die Teilnehmer erwarten viel, viel Action, etliche Herausforderungen und das Highlight: das Hindernisfeld mitten auf dem Marktplatz. Die Aktiven müssen dabei zehn Kilometer bewältigen. Anmeldungen erfolgen online ( v2.rats-runners.de/schleusingen-event ). Die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr ist bereits jetzt erreicht. Für mehr Lust auf den Rats Run gibt’s bei uns schon einmal das Video mit vielen Eindrücken aus dem Vorjahr: https://www.youtube.com/watch?v=NWoHCSs5WV8