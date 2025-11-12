Demenz und Pflege Ehefrau von Bruce Willis schreibt Pflege-Ratgeber zu Demenz

Eine frühere Diagnose hätte einen großen Unterschied gemacht, meint Heming Willis heute. Häufig sind die Angehörigen schon völlig überfordert, wenn die Krankheit schließlich erkannt wird. Sie spreche nun offen über ihre eigene Erfahrung, um anderen zu helfen und um etwas zu bewegen. "Es ist wirklich eine Krise. Wir müssen Wege finden, Pflegende und unsere alternde Bevölkerung besser zu unterstützen. Denn jeder von uns wird mit Demenz zu tun haben, als Betreuer oder als jemand, der selbst Pflege braucht."

"Wir alle lieben Bruce"

Sie selbst schätzt sich glücklich angesichts der Hilfe von Freunden und Familie. "Wir alle lieben Bruce und jeder von uns hat eine eigene, besondere Beziehung mit ihm", erzählt Heming Willis. "Unsere Töchter sehen, dass keiner ihn meidet, nur weil er eine schreckliche Krankheit hat".

Die 47-Jährige wirkt entschlossen und stark. Für ihr Buch tritt sie in Talkshows auf und gibt Interviews. Doch sie stellt klar: "Nein, es geht mir nicht gut". Es sei "unglaublich schmerzhaft" zu sehen, wie sich ein Mensch, den man liebt, Stück für Stück verliert, schreibt die Autorin. Sie sei nun auf andere Weise mit ihrem Mann verbunden, erzählt sie der dpa. "FTD ist eine fortschreitende Krankheit und ich bin mit ihm durch jede Phase gegangen. Man lernt es, sich anzupassen, den Menschen anzunehmen und auf neue Weise Sinn zu finden. Mein Leben mit Bruce ist immer noch sehr bedeutsam, nur auf andere Weise".