Traunstein - Ein dementer Senior, der in einem Altenheim in Oberbayern einen Mitbewohner tödlich verletzt hat, wird dauerhaft in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht. Das ordnete das Landgericht Traunstein an. Der 93-Jährige soll, so hieß es in der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft, seinen Zimmergenossen in dem Heim im oberbayerischen Wasserburg am Inn umgebracht haben, weil er lieber allein im Zimmer sein wollte.