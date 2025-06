Demenz-App: Dresdner Student gewinnt bei Apples Entwickler-Wettbewerb

Der 25-jährige Dresdner ist Master-Student der Medieninformatik. Er schrieb die Anwendungen, die er in den App Store bringen will, während eines Auslandssemesters in Vietnam. Apple-Chef Tim Cook lobte bei der Würdigung der Wettbewerbs-Sieger vor Beginn der Entwicklerkonferenz WWDC, Schulkes App helfe Menschen, einander besser zu verstehen und baue Empathie auf.